Франція передасть Україні далекобійні ракети, а Німеччина – установки Patriot

Франція та Німеччина анонсувала допомогу для України. Німці планують передати пускові установки Patriot та розвіддрони, а Франція – далекобійні ракети.

Про це повідомило LCI.

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про рішення своєї країни передати Україні ракети далекого радіусу дії з метою підтримки контрнаступу Сил оборони. Він не уточнив тип і кількість ракет, проте, швидше за все, йдеться про ракети аналогічні SCALP, французьку версію далекобійної ракети Storm Shadow, розроблену Британією.

У рамках нового пакету військової допомоги Берліна для Києва планується надати засоби протиповітряної оборони, бойові машини піхоти, снаряди та дрони загальною вартістю близько 600 мільйонів євро.

За інформацією Spiegel, до складу нового пакету входять кілька пускових установок Patriot та інші засоби ППО із запасів Бундесверу.

Крім того, до пакету включені додаткові танки Leopard 1, БМП Marder, кілька десятків тисяч артснарядів, а також дрони для розвідки.

Серед усіх цих постачань пускові установки Patriot та ракети до них є найбільш стратегічно важливими для України.