У Білому домі обговорюють передачу Україні ракет ATACMS

Білий дім веде непублічне обговорення щодо можливого постачання в Україну ракет великої дальності ATACMS.

Про це повідомило New York Times з посиланням на двох американських та одного європейського чиновника.

За словами співрозмовників видання, які говорили на умовах анонімності, може йтися про постачання кількох керованих ракет класу «земля-земля», які були зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці.

У травні Великобританія відправила до України крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, а Франція на саміті НАТО у Вільнюсі пообіцяла поставити ідентичні ракети повітряного базування SCALP.

Київ уже давно просить надати ракети ATACMS, дальність дії яких становить близько 300 км, що приблизно на 60 км більше, ніж у Storm Shadow та SCALP.

Представники Пентагону стверджують, що американський арсенал ATACMS порівняно невеликий і ракети були задіяні в інших військових планах Пентагону, зокрема на Корейському півострові.

З початку розробки ракети в 1980-х роках було вироблено лише близько 4 тисяч екземплярів, заявила у вівторок представниця компанії Lockheed Martin.