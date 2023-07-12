Курение кальяна: начинать или нет

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Курение кальяна: начинать или нет
Курить кальян начали несколько столетий тому назад.

При подобном дымном отдыхе используется табак или же другие смеси-заменители, однако воздействие на организм все же происходит. Насколько вообще безопасно курить и стоит ли это делать, разберемся далее.

Зависимость от кальяна: существует или нет

Есть много мнений по этому поводу. Одни уверены, что зависимость не развивается. Другие убеждают в обратном, мол, в одном сеансе – 1000 сигарет. Правда в том, что кальянокурение  может вызывать зависимость, причем она бывает физической и психологической. Первая развивается на фоне воздействия на организм никотина, то есть от табачных муасселей. Человек ощущает сильную нейростимуляцию, это, в свою очередь провоцирует выброс дофамина – гормона счастья. В результате повышается концентрация адреналина, кортизола. При систематическом курении развивается зависимость, поступление никотина в организм становится необходимостью.

Возникает и психологическая зависимость – курение кальяна, как правило, ассоциируется с удовольствием, отдыхом, приятным общением с друзьями, яркими впечатлениями. Это провоцирует повторить процедуру.

Следует поговорить и о еще одном заблуждения, что один сеанс кальянокурения – это 1000 сигарет На самом деле такие измерения провести практически невозможно, потому что будет разным:

  • концентрация в табаке никотина;
  • плотность забивки, а значит, и количество смеси;
  • длительность сеанса.

Если хотите приятно курить, то следует заказывать качественные смеси, например такие, как табак JiBiAR Captain Pirates. Его можно купить в интернет-магазине Duman. Продукция имеет приятный аромат, и использовать ее легко.

Правильное курение кальяна

Дымный отдых – это достаточно приятно, однако иногда могут возникать головные боли. Чтобы такого не произошло, необходимо правильно курить кальян:

  • не совмещайте кальянокурение и алкоголь. Это касается как употребления спиртного, так и использования его в качестве жидкости в колбе. Такая комбинация опасна тем, что идет двойной удар по нервной системе и всем органам;
  • не перегревайте табак, чтобы не допустить его горения, он должен тлеть. Иначе смесь подгорает и начинает горчить. Приятным такое курение назвать нельзя, зато канцерогенов получите достаточно;
  • никогда не курите на голодный желудок, съешьте хоть что-то;
  • вместо сладких напитков отдайте предпочтение чаю или же обычной воде;
  • покупайте только качественный табак от известных производителей или же тех, которые имеют хорошую репутацию;
  • курите размеренно, не затягивайте слишком много дыма, не спешите – этот процесс постепенный, вальяжный. Наслаждайтесь им.

Кроме того, необходимо после процесса курения очистить легкие. Если чувствуете себя не очень хорошо, то выйдите на свежий воздух. Помещение, в котором курили, нужно проветрить. Еще полезной станет умеренная физическая активность: прогуляйтесь, присядьте несколько раз.

Основные критерии выбора табака

Огромное значение в том, насколько приятно будет курить и какие ощущения возникнут после этого процесса, имеет табак. Выбирать следует из известных торговых марок и только в специализированном магазине. Это обезопасит от фальсификата, а значит, и от разнообразных неприятных ощущений.

Советы по выбору табака:

  • сорт. Самый распространенный – «Вирджиния», он, как правило, крупной нарезки, его нужно дополнительно измельчать. «Берли» – мелкой нарезки, «Ориентал» – средней. Эти два сорта не менее распространены, но довольно специфичны, из-за чего включаются в смеси в небольшом количестве;
  • нарезка. Бывает мелкая, средняя и крупная. Лучше всего брать первые 2 варианта, они требуют минимальной подготовки для забивки;
  • крепость. Она определяется уровнем никотина в табачном листе. Чем его больше, тем крепче смесь, тем сильнее она бьет по горлу. Обратите внимание: многие производители предлагают 2-3 уровня крепости, причем может быть даже один и тот же вкус.

Интересно, что на многих упаковках муасселя есть следующее предупреждение: «На сегодняшний день не существует известных методов определения содержания никотина в кальянном табаке». И это действительно так.

  • 23
  • 12.07.2023 18:46
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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