Росіяни вночі атакували Київ “Шахедами”: є постраждалі та руйнування

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Росіяни вночі атакували Київ “Шахедами”: є постраждалі та руйнування
Внаслідок атаки російських безпілотників на Київ вночі 13 липня дві людини отримали осколкові поранення і були госпіталізовані, ще дві – отруїлися продуктами горіння, однак від госпіталізації відмовилися.

Про це повідомили в ДСНС. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано у 4 районах столиці.

За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за даною адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань 1 особу.

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено 2-х потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу.

Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.

Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

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  • 13.07.2023 06:56
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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