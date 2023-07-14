Українська розвідка має джерела в оточенні Путіна, – Буданов

Про це в інтерв’ю Reuters заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов. «У нас є свої джерела. У найближчих (до Путіна. – Ред.) кабінетах, так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається», – сказав він. Буданов не надав жодних доказів, але зазначив, що точно передбачив вторгнення Росії: «Хто був правий? Ми». Очільник ГУР МО також [...]

Про це в інтерв’ю Reuters заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

«У нас є свої джерела. У найближчих (до Путіна. – Ред.) кабінетах, так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається», – сказав він.

Буданов не надав жодних доказів, але зазначив, що точно передбачив вторгнення Росії: «Хто був правий? Ми».

Очільник ГУР МО також заявив, що розвідка перехоплювала опитування МВС Росії, яке показало, що Пригожин має підтримку всередині Росії.