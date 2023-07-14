РФ може влаштувати морську блокаду України у разі розриву зернової угоди

У разі розриву зернової угоди президент РФ Володимир Путін має кілька варіантів силового введення морської блокади України.

Як повідомило Bild, таку думку висловив британський експерт Х. І. Саттон із видання Naval News.

На його думку, є кілька варіантів:

Кораблі Чорноморського флоту РФ, у тому числі невеликі ракетні корвети, можуть прямо атакувати торгові судна, що виходять із Одеси.

Росія може висадити у порту Одеси спецназ.

Москва може замінувати шляхи прямування зерновозів, звинувативши Україну в їхньому підриві.

Путін може атакувати зерновози підводними човнами і також звинуватити Україну в їхньому потопленні.

ЗС РФ можуть обстріляти зерновози із літаків.

За прогнозом Саттона, у відповідь Україна може атакувати російські кораблі ракетами «Гарпун» та «Нептун», а також авіацією та безпілотниками.

Експерт зазначає, що ключову роль у врегулюванні можливого конфлікту відіграватиме Туреччина, яка контролює протоку Босфор.