Мене ніхто не зупинить, – Залужний про повернення Криму

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Мене ніхто не зупинить, – Залужний про повернення Криму
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що як тільки в України з'являться ресурси, він би хотів звільнити окупований Росією Крим, і його не зупинять навіть західні чиновники, які бояться реакції Путіна.

Про свої плани Залужний розповів в інтерв’ю Washington Post

«Як тільки у мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати – мене ніхто не зупинить», – сказав Залужний щодо повернення Криму Україні.

За його словами, чим більше Україна зможе стріляти, притискаючи російські війська, тим менших втрат вона зазнає, але зараз вона залежить від західного озброєння, і ОПК навіть країн-партнерів не встигають забезпечувати Україну боєприпасами.

Також головнокомандувач додав, що проведення контрнаступу для повернення окупованих територій та перемоги над Росією вимагає ресурсів, яких все ще бракує.

Західні офіційні особи заявляють, що Україна має достатньо ресурсів для досягнення успіху, але Залужний різко критикував колег, які стверджували, що Києву не потрібні F-16.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що військові його західних колег ніколи не будуть воювати таким чином.

«Одне з питань, яке мені ставлять: «Як ти це витримуєш?». Мені доводиться з цим жити. Кожен день – це ті, кого вбили. Щодня – покалічені, зниклі безвісти. Це сльози».

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  • 15.07.2023 07:39
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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