Президент Південної Кореї прибув до України

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прибув до України з неоголошеним візитом.

Зазначається, що Юн уже побував у Бучі та Ірпені. Цей візит завершує двоетапну поїздку, під час якої президент Південної Кореї раніше відвідав Литву на саміті НАТО, а потім до Польщі.

У квітні Юн Сок Йоль казав, що у разі ескалації насильства та масованого удару по цивільних, Південна Корея може приєднатися до країн Заходу й надати Україні військову допомогу.

Досі Сеул, який є одним із найбільших у світі виробників артилерійських снарядів, надавав Україні лише фінансову та гуманітарну допомогу.