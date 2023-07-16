На східному фронті ситуація загострилась: росіяни активно наступають

Російські війська два дні поспіль активно наступають на Куп‘янському напрямку на Харківщин, ЗСУ перебувають в обороні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, йдуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

“На Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог – нас”, – розповіла Маляр.

Крім того, на Авдіівському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Українські оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень.