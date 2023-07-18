Потреби військових у волонтерській допомозі змінилися дуже сильно – Андрій Волков

Потреби військових у волонтерській допомозі з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну змінилися дуже сильно.

Потреби військових у волонтерській допомозі з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну змінилися дуже сильно. Такими спостереженнями в інтерв’ю «Головне in UA» поділився Андрій Волков, засновник та керуючий партнер групи компаній «Інвестохіллс», яка займається волонтерською діяльністю з перших днів війни.

За словами Волкова, якщо на початку повномасштабного вторгнення захисникам потрібно було буквально все: каски, бронежилети, взуття, теплий одяг, медикаменти, їжа і т.п. То зараз таких запитів немає. Здебільшого вся волонтерська допомога певною мірою систематизувалась: вона надається військовим або через великі благодійні фонди, або через спеціалізованих волонтерів, які займаються цим на професійній чи напівпрофесійній основі.

«Тож тепер рідко коли в нашій компанії оголошують збори на той чи інший технічний засіб чи щось інше для ЗСУ. Це відбувається лише тоді, коли треба допомогти чийомусь родичу чи знайомому, який служить на передовій, і його побратимам щось конче необхідно», – розповів бізнесмен.

За його словами, «Інвестохіллс» наразі системно допомагаємо кільком професійним волонтерам, які мають на утриманні, якщо можна так сказати, конкретні військові частини.

«Зазвичай кошти, які ми їм передаємо, витрачаються на нові колеса для автомобілів, ремонт техніки, обладнання, купівлю запчастин. Тобто, на все те, що потрібно для функціонування військової техніки. Також ми продовжуємо регулярно купувати для наших військових автомобілі. Оскільки на них зараз найбільший запит. Авто на передовій є не просто засобом пересування воїнів. Часто воно в буквальному сенсі рятує життя. Ось тому ми не припиняємо волонтерську діяльності у цьому напрямку», – повідомив Волков.

Проте основний проєкт, на якому сьогодні фокусуємося група компаній – це Центр з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам «Інвестохіллс» у Запоріжжі. Шелтер функціонує з квітня 2022 року і за рік прихистив понад 700 осіб, включаючи інвалідів та дітей.

«Ми плануємо підтримувати його діяльність стільки, скільки потрібно буде людям, які шукають прихистку», – поділився планами бізнесмен.