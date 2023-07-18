Гранитная брусчатка – как правильно уложить, чтобы служила долго

Гранит – натуральная каменная порода, которую активно используют в различных отраслях хозяйственной деятельности.

Гранит – натуральная каменная порода, которую активно используют в различных отраслях хозяйственной деятельности. Одна из них – изготовление дорожных покрытий. Удачным примером является гранитная брусчатка, которая зарекомендовала себя в качестве надежного и долговечного материала. Тротуар или проезжая часть из гранита не боится воздействия внешних факторов, таких как осадки, прямые солнечные лучи, резкие температурные перепады, физические нагрузки. Несмотря на то, что гранитная брусчатка стоит недешево, долговечность такого покрытия с лихвой перекрывает понесенные траты.

Виды гранитной брусчатки

Дорожное покрытие из натурального камня изготавливается в различных вариантах. Как выглядит и какой бывает гранитная брусчатка можно посмотреть на сайтах производителей https://antik.ua/material-bruschatki/bruschatka-iz-granita/. Обычно там представлены не все ее разновидности, ведь их больше, нежели мы можем себе представить.

Самые распространенные среди них представлены в списке ниже:

Стандартная колотая. Колотая со сляба. Колотая из отходов производства. Пилено-колотая из сляба. Пилено-колотая из карандаша. Целиком пиленая.

У каждого из перечисленных вариантов есть свои особенности, преимущества и недостатки, которые нужно учесть при выборе. Самой дорогостоящей является полностью пиленая брусчатка. У нее все шесть граней пиленые, а верхнее покрытие прошло специальную обработку. Это упрощает процесс укладки брусчатки и увеличивает ее износостойкость.

Современные изготовители предлагают широкий выбор расцветок гранитной брусчатки. Повышенным спросом пользуется покрытие серого цвета. Не менее популярными остаются красноватые оттенки натурального камня. И хотя особая яркость каменному изделию не присуща, большой выбор тонов позволяет создавать на тротуаре или дороге интересные и оригинальные узоры.

Брусчатка из гранита – преимущества и особенности

Главный плюс гранитного покрытия – длительный срок службы. Натуральный камень обладает высокой прочностью, поэтому подходит для укладки на тротуарах, дорогах, аллеях с повышенной проходимостью. К остальным достоинствам гранитной брусчатки относятся:

стойкость перед значительными физическими нагрузками: удары и интенсивная эксплуатацию покрытию не страшны;

способность выдерживать неблагоприятную погоду: тротуарное покрытие не портится при резких температурных перепадах или в условиях высокого уровня влажности;

отсутствие необходимости организовывать особый уход: покрытию хватает изредка побывать под водяным потоком из шланга;

безвредность с точки зрения экологии: под действием палящего солнца материал не выделяет в атмосферу токсические вещества;

сохранение насыщенного цвета спустя длительное время.

Брусчатку из гранита можно использовать несколько раз. Этот материал можно успешно демонтировать и перенести в другое место, что обусловлено его высокой прочностью. При демонтаже камень не разрушается и не деформируется.

Особенности укладки гранитной брусчатки – как сделать надежно и добротно

Первый этап монтажа дорожного покрытия – подготовка основания, когда планируется почва, выравнивается выбранная поверхность. На этой стадии можно задать ориентировочный уровень дороги, площадки или аллеи. Если нужно, часть грунта надо убрать. При этом важно соблюдать максимальную ровность, чтобы под брусчаткой успешно разместился слой из песка и щебня.

Мелкие неровности особой роли не играют. Главный параметр – это высота от грунта до предусмотренного уровня создаваемого дорожного покрытия. Подготовленную почву необходимо тщательно утрамбовать, а после – подсыпать песок и щебень фракцией от 20 до 40 мм. В этом случае функция гравия – это дренаж, который помогает отвести лишнюю влагу – талую и дождевую воду. Каждый шар подсыпки качественно трамбуется. Для этого используется вибропресс или габаритный швеллер, к которому приварена рукоятка.

Следующий этап заключается в создании насыпи из цементно-песчаной смеси. Пропорция для ее приготовления – 1 к 3. От того насколько качественно выполнен этот слой, зависит гладкость создаваемого дорожного покрытия. Чтобы выдержать одинаковый уровень по всей поверхности, можно применить хорошо натянутые нити. Такой слой в трамбовке не нуждается. Когда камень будет уложен, трамбовка произойдет сама по себе.

Камни нужно уложить один за другим поочередно. Благодаря заранее подготовленному цементно-песчаному слою, камешки плотно «садятся» на места при помощи резиновой киянки. Главная задача укладчика – строгое соблюдение плоскости с помощью натянутых нитей или длинной ровной рейки. Уложенная брусчатка засыпается сверху смесью песка и цемента. Эта манипуляция необходима для укрепления швов. Для соединения камней в единую плоскость стоит воспользоваться вибропрессом.

Также для укладки гранитной брусчатки подойдет бетонное основание. В таком случае можно добиться максимально прочного покрытия, которое не боится чрезмерных физических нагрузок. Такая технология может применяться на участках, пребывающих в условиях повышенной эксплуатации.

Как выбрать поставщика брусчатки?

Это недешевый материал, поэтому следует с особой внимательностью подойти к выбору продавца. Рекомендуем обращать внимание на наличие собственных производственных мощностей. Покупая брусчатку у прямых производителей вы не переплачиваете комиссию посредникам и можете сделать индивидуальных заказ, то есть приобрести очень много камня, либо наоборот небольшое его количество. Также не возникнет проблем если в процессе монтажа вам нужно будет докупить несколько штук. У прямых производителей всегда весь ассортимент есть в наличии.

Наличие собственных карьеров тоже важный фактор. Ведь так можно познакомиться с разными образцами гранита и выбрать для себя наилучший. Репутацию и отзывы о компании тоже надо учитывать.