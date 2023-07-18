Росія побудує тимчасовий міст поряд із пошкодженою частиною Кримського

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Росія побудує тимчасовий міст поряд із пошкодженою частиною Кримського
Поряд із пошкодженою ділянкою автодорожньої частини Кримського мосту встановлять тимчасовий міст завдовжки 250 метрів.

Як повідомило Інтерфакс, про це заявив віце-прем’єр Марат Хуснуллін, який очолив комісію з відновлення мосту.

«Плануємо 15 вересня запустити повноцінно один проліт. Працюватимемо з відновлення другого прольоту. Тут не виходить за технологією, тому швидше за все будуватимемо тимчасовий 250-метровий міст і великовантажними кранами підніматимемо прольоти», сказав він.

За словами Хінсулліна, роботи вестимуться цілодобово.

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  • 18.07.2023 17:05
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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