Росія побудує тимчасовий міст поряд із пошкодженою частиною Кримського

Росія побудує тимчасовий міст поряд із пошкодженою частиною КримськогоЧитати цю новину російською мовою
Поряд із пошкодженою ділянкою автодорожньої частини Кримського мосту встановлять тимчасовий міст завдовжки 250 метрів.
Як повідомило Інтерфакс, про це заявив віце-прем’єр Марат Хуснуллін, який очолив комісію з відновлення мосту.
«Плануємо 15 вересня запустити повноцінно один проліт. Працюватимемо з відновлення другого прольоту. Тут не виходить за технологією, тому швидше за все будуватимемо тимчасовий 250-метровий міст і великовантажними кранами підніматимемо прольоти», сказав він.
За словами Хінсулліна, роботи вестимуться цілодобово.
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- 18.07.2023 17:05
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