Росія побудує тимчасовий міст поряд із пошкодженою частиною Кримського

Поряд із пошкодженою ділянкою автодорожньої частини Кримського мосту встановлять тимчасовий міст завдовжки 250 метрів.

Як повідомило Інтерфакс, про це заявив віце-прем’єр Марат Хуснуллін, який очолив комісію з відновлення мосту.

«Плануємо 15 вересня запустити повноцінно один проліт. Працюватимемо з відновлення другого прольоту. Тут не виходить за технологією, тому швидше за все будуватимемо тимчасовий 250-метровий міст і великовантажними кранами підніматимемо прольоти», сказав він.

За словами Хінсулліна, роботи вестимуться цілодобово.