Вночі та на світанку росіяни атакували Київ дронами: всі знищено

Вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

«Непроста ніч повітряних атак для всієї України. Південь, Одещина – особливо. Але про Київ ворог теж не забув. Знову атакував столицю «Shahed»-ами. Безрезультатно», – написав він у Telegram.

Попко зазначив, що ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони.

За попередніми даними, жертв і руйнувань нема, але дані ще уточнюються.