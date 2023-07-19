Вночі та на світанку росіяни атакували Київ дронами: всі знищено

Вночі та на світанку росіяни атакували Київ дронами: всі знищеноЧитати цю новину російською мовою
Вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
«Непроста ніч повітряних атак для всієї України. Південь, Одещина – особливо. Але про Київ ворог теж не забув. Знову атакував столицю «Shahed»-ами. Безрезультатно», – написав він у Telegram.
Попко зазначив, що ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони.
За попередніми даними, жертв і руйнувань нема, але дані ще уточнюються.
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- 19.07.2023 06:38
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