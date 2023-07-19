У Криму горить та вибухає склад боєприпасів

У східній частині окупованого Криму, у глибокому тилу російської армії, горить та вибухає склад боєприпасів.

Про пожежу та детонацію повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Він опублікував кілька відео, на двох з яких далеко видно великий вогонь і великі «іскри», що розлітаються від вибухів — ймовірно, реактивні боєприпаси.

За інформацією «Кримського вітру», який посилається на місцевих жителів, по складу, розташованого на полігоні поблизу містечка Старий Крим на сході півострова, було три «прильоти».

Пожежу на полігоні підтвердив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

“У зв’язку із виникненням пожежі на полігоні у Кіровському районі перекрито трасу «Таврида». Схему руху автомобільного транспорту буде опубліковано найближчим часом”, – написав він у Telegram.

Від цього полігону до найближчої точки на лінії фронту не менше 230 кілометрів.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео