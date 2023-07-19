Одна з найжахливіших ночей: мер Одеси розповів про атаку на місто

Вночі 19 липня росіяни атакували Одесу різними типами ракет та дронами-камікадзе.

Про це розповів мер міста Геннадій Труханов.

За його словами, такого масштабу атаки одесити не пригадують від початку повномасштабного вторгнення.

Внаслідок атаки в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна. Пошкоджено Слобідське кладовище.

“За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждалим, серед яких 9-річний хлопчик, надана вся необхідна медична допомога”, – зазначив міський голова.

Він також додав, що після отримання дозволу військових за всіма одеськими адресами виїдуть комунальники та відповідні служби, аби допомогти прибрати, затягнути отвори плівкою та прийняти в одеситів заявки на відновлення вікон та дверей.