Одна з найжахливіших ночей: мер Одеси розповів про атаку на місто

Одна з найжахливіших ночей: мер Одеси розповів про атаку на містоЧитати цю новину російською мовою
Вночі 19 липня росіяни атакували Одесу різними типами ракет та дронами-камікадзе.
Про це розповів мер міста Геннадій Труханов.
За його словами, такого масштабу атаки одесити не пригадують від початку повномасштабного вторгнення.
Внаслідок атаки в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна. Пошкоджено Слобідське кладовище.
“За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждалим, серед яких 9-річний хлопчик, надана вся необхідна медична допомога”, – зазначив міський голова.
Він також додав, що після отримання дозволу військових за всіма одеськими адресами виїдуть комунальники та відповідні служби, аби допомогти прибрати, затягнути отвори плівкою та прийняти в одеситів заявки на відновлення вікон та дверей.
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- 19.07.2023 10:25
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