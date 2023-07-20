Міноборони України нагадало росіянам про долю крейсера “Москва” і попередило про ризики

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Міноборони України нагадало росіянам про долю крейсера “Москва” і попередило про ризики
Міноборони України жорстко відповіло на порушення РФ універсального для усього світу права на вільне судноплавство та свідомий підрив продовольчої безпеки.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Міноборони.

Військове відомство нагадало росіянам долю крейсера “Москва” і повідомило, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

“Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Крім того, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року”, – сказано в заяві.

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  • 20.07.2023 15:29
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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