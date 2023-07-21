Міністр культури Ткаченко подав у відставку

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.

Про своє рішення він повідомив в Facebook

«Приніс сьогодні ввечері (20 липня – ред.) прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання», – написав він.

Водночас Ткаченко заявив, що під час війни витрачати бюджетні і приватні кошти на культуру не менш важливо, ніж на дрони.

«І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших», – наголосив міністр.

Перед цим президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину.