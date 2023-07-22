Росіяни обстріляли Нью-Йорк: є загиблі

Читати цю новину російською мовою
Росіяни обстріляли Нью-Йорк: є загиблі
Внаслідок російського обстрілу Нью-Йорка на Донеччині ввечері 21 липня зафіксували щонайменше чотирьох загиблих цивільних.

Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.

21 червня близько 19:05 збройні сили РФ здійснили обстріл смт Нью-Йорк. Попередньо, проти містян окупанти застосували авіабомби ФАБ-250.

Внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя – рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.

Крім того, зазнали поранень ще троє цивільних, зокрема, жінка, чоловік якої загинув. Вони у лікарні.

Вибуховими хвилями пошкоджено об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

Кількість загиблих та поранених встановлюється.

  • 0
  • 22.07.2023 09:07
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
09:07
Росіяни обстріляли Нью-Йорк: є загиблі
Світ
20:16
Путін дав відмашку на посадку турбопатріотів
Україна
20:06
Чи забере Київрада землю у Столара?
Україна
17:21
Экологи из Днипра освоили 8 млн грн в первый год войны
Світ
15:43
Ердоган проведе переговори з Путіним щодо відновлення “зернового коридору”
Світ
13:50
В Росії затримали Гіркіна: в його квартирі проводять обшук
Україна
13:44
Как подключить тариф Киевстар?
Україна
06:46
Міністр культури Ткаченко подав у відставку
Україна
15:29
Міноборони України нагадало росіянам про долю крейсера “Москва” і попередило про ризики
Україна
07:15
Окупанти знов обстріляли ракетами Одессу: є руйнування і постраждалі
Україна
06:48
Росіяни вдарили вночі по центру Миколаєва: є загиблі
Україна
10:25
Одна з найжахливіших ночей: мер Одеси розповів про атаку на місто
Україна
07:12
У Криму горить та вибухає склад боєприпасів
Україна
06:38
Вночі та на світанку росіяни атакували Київ дронами: всі знищено
Світ
17:05
Росія побудує тимчасовий міст поряд із пошкодженою частиною Кримського
Україна
14:51
Гранитная брусчатка – как правильно уложить, чтобы служила долго
Україна
14:35
Розміщуйте сайт з комфортом, співпрацюйте з Zomro хостинг
Україна
14:33
Ігрові автомати Goxbet та детальна інформація про казино
Україна
14:31
Потреби військових у волонтерській допомозі змінилися дуже сильно – Андрій Волков
Україна
12:49
В ОП знов хочуть замінити Резнікова на Буданова
Світ
08:53
Путін доручив роз’яснити школярам на окупованих територіях причини та завдання “СВО”
Україна
06:49
Вночі росіяни атакували південь України: в Одесі лунали вибухи
Україна
18:30
Міносвіти закликало виші розпочати навчальний рік в очному форматі
Світ
18:00
Игорный бизнес Казахстана: законодательная база, перспективы развития
Світ
17:54
Лайв казино – як грати з реальним дилером

Головне

Україна
09:07
Росіяни обстріляли Нью-Йорк: є загиблі
Світ
13:50
В Росії затримали Гіркіна: в його квартирі проводять обшук
Україна
06:46
Міністр культури Ткаченко подав у відставку
Україна
07:15
Окупанти знов обстріляли ракетами Одессу: є руйнування і постраждалі
Україна
07:12
У Криму горить та вибухає склад боєприпасів
Україна
06:38
Вночі та на світанку росіяни атакували Київ дронами: всі знищено
Україна
06:49
Вночі росіяни атакували південь України: в Одесі лунали вибухи
Світ
14:45
Путін хоче продовжити зернову угоду, – Ердоган
Україна
19:17
ЗСУ можуть прорватися в тили росіян на Запорізькому напрямку
Світ
10:55
Президент Південної Кореї прибув до України
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росіяни обстріляли Нью-Йорк: є загиблі
Україна
22.07.2023 09:07
ТОР
Путін дав відмашку на посадку турбопатріотів
Світ
21.07.2023 20:16
ТОР
Чи забере Київрада землю у Столара?
Україна
21.07.2023 20:06

Популярне

ТОР
В Росії затримали Гіркіна: в його квартирі проводять обшук
21.07.2023 13:50
ТОР
Чи забере Київрада землю у Столара?
21.07.2023 20:06
ТОР
Путін дав відмашку на посадку турбопатріотів
21.07.2023 20:16

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг