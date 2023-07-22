Росіяни обстріляли Нью-Йорк: є загиблі

Росіяни обстріляли Нью-Йорк: є загибліЧитати цю новину російською мовою
Внаслідок російського обстрілу Нью-Йорка на Донеччині ввечері 21 липня зафіксували щонайменше чотирьох загиблих цивільних.
Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.
21 червня близько 19:05 збройні сили РФ здійснили обстріл смт Нью-Йорк. Попередньо, проти містян окупанти застосували авіабомби ФАБ-250.
Внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя – рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.
Крім того, зазнали поранень ще троє цивільних, зокрема, жінка, чоловік якої загинув. Вони у лікарні.
Вибуховими хвилями пошкоджено об’єкти житлової забудови й господарські споруди.
Кількість загиблих та поранених встановлюється.
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- 22.07.2023 09:07
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