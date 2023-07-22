Росіяни обстріляли Нью-Йорк: є загиблі

Внаслідок російського обстрілу Нью-Йорка на Донеччині ввечері 21 липня зафіксували щонайменше чотирьох загиблих цивільних.

Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.

21 червня близько 19:05 збройні сили РФ здійснили обстріл смт Нью-Йорк. Попередньо, проти містян окупанти застосували авіабомби ФАБ-250.

Внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя – рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.

Крім того, зазнали поранень ще троє цивільних, зокрема, жінка, чоловік якої загинув. Вони у лікарні.

Вибуховими хвилями пошкоджено об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

Кількість загиблих та поранених встановлюється.