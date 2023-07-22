Кофеварка – эффективный инструмент для бодрого утра

Незаменимым инструментом для утренней бодрости является чашечка вкусного кофе.

Незаменимым инструментом для утренней бодрости является чашечка вкусного кофе. Для его готовки есть большое количество инструментов и оборудования, что упрощает и автоматизирует все процессы. Как показали наши тесты, любая кофеварка имеет право быть, ведь результат один – приготовленный кофе. Некоторые устройства дополняются разным набором функций, что позволить разнообразить готовку.

Прежде чем сделать выбор в пользу нужного решения следует проанализировать ассортимент. Тут https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/cofevarki_espresso.html есть несколько сотен моделей на выбор. Они отличаются размерами, функционалом, техническими характеристиками и прочими параметрами. Помощь в выборе будет предоставлена опытными консультантами и менеджерами.

Разновидности кофеварок

Производители предлагают любителям кофе следующие виды устройств:

Гейзерные или паровые . Воду нужно налить в отдельную емкость, после чего она нагревается и проходит сквозь молотый кофе. Пропитавшись им, вода становится кофе и попадает в другую емкость; Капельные . Вода продвигается через специальный фильтр и одновременно медленно нагревается. Особенность таких устройств в том, что можно приготовить только американо; Рожковые . Практичное решение, когда нужно быстро приготовить вкусный кофе. Молотый порошок помешается в рожок, через который под высоким давлением проходит кипяток; Капсульные . Применяются специальные капсулы, где внутри находится кофе. Через нее проходит горячая вода и в результате создается насыщенный напиток. Производители кофеварок предлагают на выбор разные капсулы, которые будут отличаться крепостью и вкусовыми качествами.

Применение современных кофеварок с большим набором функций существенно упрощает и ускоряет процесс приготовления кофейных напитков.

Функционал кофеварок

Многие устройства дополняются функцией регулирования крепости напитка, что позволит приготовить абсолютно любой вариант кофе. Также в наличии может быть капучинатор, с помощью которого удастся приготовить молочную пенку для латте, мокачино или капучино.

Цифровой дисплей станет отличным способом контролировать весь функционал, а также указывать нужные параметры. Подогрев чаше есть в основном в больших профессиональных машинках, что позволит всегда иметь в наличии некоторое количество горячих чашек для разлива кофе.