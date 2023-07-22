У Криму на складі боєприпасів стався вибух: оголошено евакуацію

В окупованому російськими військами Криму на складі боєприпасів внаслідок удару безпілотника стався вибух.

Глава російської адміністрації анексованого півострова Сергій Аксьонов заявив, що, за попередніми даними, в результаті, як він висловився, «детонації» руйнувань та постраждалих немає.

Тим часом у соціальних мережах вже з’явилося відео з місця події, на якому видно велику хмару диму та чути звуки вибухів, що може бути вторинною детонацією боєприпасів під час пожежі.

Аксьонов розпорядився евакуювати населення в радіусі п’яти кілометрів від складу, а також зупинити рух поїздів кримською залізницею.

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