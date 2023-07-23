Лукашенко заявив, що вагнерівці з Білорусі рвуться до Польщі

Лукашенко заявив, що вагнерівці з Білорусі рвуться до ПольщіЧитати цю новину російською мовою
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його "почали напружувати вагнерівці, оскільки вони "хочуть йти на Варшаву".
Як повідомило Інтерфакс, відповідну заяву білоруський диктатор зробив у неділю на зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним.
«Можливо, і не варто було б говорити, але скажу. Нас почали напружувати «вагнерівці». «Хочеться на Захід. Дозвольте нам». Кажу, вам навіщо на Захід? «Ну, сходити на екскурсію до Варшави, до Жешува», – сказав Лукашенко.
«Я тримаю їх у центрі, як домовилися, Білорусі не хотілося б їх туди передислокувати, тому що у них настрої погані. І, треба віддати належне, вони знають, що відбувається навколо Союзної держави. Ну це так, штрих», – наголосив Лукашенко.
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- 23.07.2023 12:22
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