Лукашенко заявив, що вагнерівці з Білорусі рвуться до Польщі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його "почали напружувати вагнерівці, оскільки вони "хочуть йти на Варшаву".

Як повідомило Інтерфакс, відповідну заяву білоруський диктатор зробив у неділю на зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним.

«Можливо, і не варто було б говорити, але скажу. Нас почали напружувати «вагнерівці». «Хочеться на Захід. Дозвольте нам». Кажу, вам навіщо на Захід? «Ну, сходити на екскурсію до Варшави, до Жешува», – сказав Лукашенко.

«Я тримаю їх у центрі, як домовилися, Білорусі не хотілося б їх туди передислокувати, тому що у них настрої погані. І, треба віддати належне, вони знають, що відбувається навколо Союзної держави. Ну це так, штрих», – наголосив Лукашенко.