Вночі в багатьох містах Криму лунали вибухи

Вночі в багатьох містах Криму лунали вибухиЧитати цю новину російською мовою
Цієї ночі в багатьох містах Криму пролунали вибухи, місцеві мешканці перед цим бачили безпілотники.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Близько 23:30 над Гагарінським районом Севастополя помітили близько 10 безпілотників. Місцеві повідомляють, що дрони були майже безшумними.
А ось уже близько 1:40 вибух пролунав у Севастополі. Що там трапилося – станом на цю мить невідомо.
Водночас в Армянську пролунали серії вибухів. Місцеві пропагандисти стверджують, що це працює ворожа ППО. Очевидці повідомляють, що чули спершу автоматні черги.
Десь у той же час вибух пролунав і в Старому Криму. Також вибух чули мешканці Феодосії. Крім того, неспокійно також було і в Джанкої.
Окупаційна влада півострова поки ніяк не прокоментувала вибухи в окупованій АР Крим.
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- 24.07.2023 07:13
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