Вночі в багатьох містах Криму лунали вибухи

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Вночі в багатьох містах Криму лунали вибухи
Цієї ночі в багатьох містах Криму пролунали вибухи, місцеві мешканці перед цим бачили безпілотники.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Близько 23:30 над Гагарінським районом Севастополя помітили близько 10 безпілотників. Місцеві повідомляють, що дрони були майже безшумними.

А ось уже близько 1:40 вибух пролунав у Севастополі. Що там трапилося – станом на цю мить невідомо.

Водночас в Армянську пролунали серії вибухів. Місцеві пропагандисти стверджують, що це працює ворожа ППО. Очевидці повідомляють, що чули спершу автоматні черги.

Десь у той же час вибух пролунав і в Старому Криму. Також вибух чули мешканці Феодосії.  Крім того, неспокійно також було і в Джанкої.

Окупаційна влада півострова поки ніяк не прокоментувала вибухи в окупованій АР Крим.

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  • 24.07.2023 07:13
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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