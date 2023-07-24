Вночі в багатьох містах Криму лунали вибухи

Цієї ночі в багатьох містах Криму пролунали вибухи, місцеві мешканці перед цим бачили безпілотники.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Близько 23:30 над Гагарінським районом Севастополя помітили близько 10 безпілотників. Місцеві повідомляють, що дрони були майже безшумними.

А ось уже близько 1:40 вибух пролунав у Севастополі. Що там трапилося – станом на цю мить невідомо.

Водночас в Армянську пролунали серії вибухів. Місцеві пропагандисти стверджують, що це працює ворожа ППО. Очевидці повідомляють, що чули спершу автоматні черги.

Десь у той же час вибух пролунав і в Старому Криму. Також вибух чули мешканці Феодосії. Крім того, неспокійно також було і в Джанкої.

Окупаційна влада півострова поки ніяк не прокоментувала вибухи в окупованій АР Крим.