Україна готується до другої хвилі контрнаступу

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Україна готується до другої хвилі контрнаступу
Виступаючи на форумі про безпеку в американському Аспені, Володимир Зеленський визнав, що досі ЗСУ «досить обережно вели наступальні дії», але тепер «наближаються до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темпу».

Про це пише Bild.

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив нещодавно з аналогічною заявою, сказавши, що поки рано робити висновки про контрнаступ, оскільки ЗСУ ще не розгорнули всі сили.

Днями полковник ЗСУ Сергій Баранов заявив, що на українські ракетно-артилерійські частини припадає приблизно за 90% втрат російської армії. Він назвав створені ударні групи «вогненним кулаком» із західних далекобійних знарядь.

Аналітики американського інституту ISW вважають, що ці атаки успішно виснажують російські війська, тоді як українці готуються до нового наступу.

  • 12
  • 24.07.2023 17:35
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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