Це не комп’ютерна гра: Резніков пояснив, чому контрнаступ відстає від графіка

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Це не комп’ютерна гра: Резніков пояснив, чому контрнаступ відстає від графіка
Глава міноборони України Олексій Резніков визнав, що контрнаступ ЗСУ йде не так швидко, як планувалося, але зазначив, що «не стурбований» результатом, оскільки він розвивається за планом.

Резніков в інтерв’ю СNN назвав кілька причин, через які наступ ЗСУ розвивається повільніше, ніж очікувалося, у тому числі брак боєприпасів, снарядів та артилерійських систем.

«Це питання ППО. Це також питання того, що ми маємо дуже довгу лінію фронту. І проти нас бореться велика кількість ворогів. Тож це війна. Це не комп’ютерна гра», – сказав Резніков.

Він додав, що «наші генерали, наші командири бачать реальну ситуацію на полі бою».

«І знову маю повторити, що головна цінність для нас — це життя наших військових», — заявив міністр.

СNN зазначає, що ситуація на південному фронті, де ЗСУ ведуть основні наступальні дії, ускладнюється в основному через велику кількість мінних полів, встановлених російськими військами.

За словами Резнікова, українським військовим доводиться вручну розчищати собі дорогу, просуваючись стежками в полях. Як каже міністр оборони, росіяни мають «серйозні захисні зони з мінами», і через них «дуже важко прорватися».

«Ми маємо використати наших військових, саперів і все це дуже повільно розмінувати, щоб підготувати коридори для справжнього наступального руху», – пояснює міністр.

Резніков додав, що українські війська роблять дії на різних напрямках, щоб не дати росіянам розуміння напряму основного удару.

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  • 25.07.2023 07:11
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