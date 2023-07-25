Базовые масла и присадки моторного масла: разница в компонентах

На рынке огромный выбор моторных масел: универсальных и специализированных. Они различаются по составу и возможностях, поэтому при выборе водителю нужно ориентироваться на тип и состояние двигателя.

На рынке огромный выбор моторных масел: универсальных и специализированных. Они различаются по составу и возможностях, поэтому при выборе водителю нужно ориентироваться на тип и состояние двигателя. Даже продукция одного производителя под одной маркировкой может иметь некоторые отличия в зависимости от партии.

Основа для производства

Для покупателей моторные масла делят на минеральные, синтетические и полусинтетические. Первые производят на базе побочного продукта от перегонки нефти, вторые создают полностью искусственным способом, третьи получаются от смешения первых двух видов. Тип основы влияет и на показатели. Так, моторное масло 5W30, одно из самых распространенных, обычно синтетическое. Минеральная основа не может дать нужной густоты.

Но это общая классификация, дающая автовладельцам понимание о природе и характеристиках состава. На самом деле для любого защитно-смазочного материала используют одно из пяти базовых масел:

Минеральное высокосернистое. Вариант из тяжелых фракций нефти, обработанных специальными растворителями. Минеральное низкосернистое. Обычный натуральный состав, остающийся после переработки. Зачастую состоит из разнородных компонентов и требует дополнительной обработки. Гидрокрекинговое. Минеральную основу подвергают гидроочистке для получения однородной структуры. Крупные молекулы разрушают, создавая стабильный состав с равномерными свойствами. Полностью синтетическое. Его делают из нефтяного газа. Он проходит сквозь химический синтез для получения однородной структуры и заданных заранее качеств. Суперсинтетическое. Дорогие варианты, в состав которых входят сложные эфиры. По свойствам они не сильно превосходят обычную синтетику, поэтому не пользуются популярностью.

Полусинтетика не имеет собственной отдельной основы — просто к минеральным разновидностям добавляют некоторое количество синтетики.

Влияние присадок на рабочие свойства

В основу добавляют специальные вещества, которые должны улучшить характеристики моторного масла. Для каждого продукта пакет присадок тщательно подбирают и патентуют. С их помощью можно создать специализированные составы для проблемных и изношенных двигателей, универсальные жидкости и с заданными параметрами.

Чаще всего применяют кальций, магний, фосфор, цинк, бор. Они помогают снизить скорость износа, очищать внутренние поверхности, уменьшить вибрации. Состав и пропорции тщательно скрывают, поэтому покупатель может ознакомиться только с основными составляющими и рабочими свойствами продукта.