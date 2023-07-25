У Держдумі РФ хочуть підняти призовний вік до 50 років

На обговоренні поправок для призовників у Держдумі закликали ще більше підвищити призовний вік. Його потрібно підняти до 50 років та зобов'язати служити всіх.

Про це заявив NEWS.ru перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов.

Сьогодні у другому читанні Держдума схвалила штрафи для призовників за неявки у військкомат і підняла вік призову з 27 до 30 років.

Також депутати Держдуми схвалили поправки про заборону виїзду з РФ призовників з дня направлення повістки на роботу чи навчання та з моменту її розміщення у реєстрі.