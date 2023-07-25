У Держдумі РФ хочуть підняти призовний вік до 50 років

У Держдумі РФ хочуть підняти призовний вік до 50 роківЧитати цю новину російською мовою
На обговоренні поправок для призовників у Держдумі закликали ще більше підвищити призовний вік. Його потрібно підняти до 50 років та зобов'язати служити всіх.
Про це заявив NEWS.ru перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов.
Сьогодні у другому читанні Держдума схвалила штрафи для призовників за неявки у військкомат і підняла вік призову з 27 до 30 років.
Також депутати Держдуми схвалили поправки про заборону виїзду з РФ призовників з дня направлення повістки на роботу чи навчання та з моменту її розміщення у реєстрі.
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- 25.07.2023 15:16
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