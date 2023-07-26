Росія закликала Африку разом боротися із доларом

Росія планує разом із країнами Африки працювати над послабленням долара.

Про це заявила у середу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, США використовують долар як «засіб реалізації своєї агресії» та боротьби за переваги.

«Вважаємо за необхідне вести справу до ослаблення американського долара як практично монопольного засобу розрахунків та резервної валюти», – сказала Захарова.

У березні російське МЗС від імені директора департаменту зовнішньополітичного планування Олексія Дробініна називало долар «папірцем на довірі», довіра до якого, за словами дипломата, виявилася «підірваною» внаслідок санкцій Заходу проти Росії.