Україна може отримати перші танки Abrams у вересні

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Україна може отримати перші танки Abrams у вересні
Перші американські танки Abrams можуть з'явитися на полі бою в Україні не раніше вересня цього року.

Про це повідомило Politico з посиланням на людей, знайомих із американськими військовими планами. У першій партії буде від шести до восьми танків.

США пообіцяли відправити Україні 31 «Абрамс», тобто один український танковий батальйон.

За даними Politico, затримка з відправкою танків пов’язана з кількома причинами, у тому числі з необхідністю навчити українських танкістів та переобладнати «Абрамси» для потреб ЗСУ.

Зокрема, перед тим як розпочати бойові дії на «Абрамсах», українські військові мають пройти курс тривалістю близько 10 тижнів на військовій базі Графенвер у Німеччині. Це навчання має закінчитися у серпні.

Україна отримає старішу модифікацію танків M1A1, а не A2, на доставку якої знадобився б рік, зазначає Politico.

Але навіть ці старіші танки модифікують, щоб демонтувати з них найбільш секретні частини, у тому числі в деяких випадках броню із збідненого урану.

Як сказав один із співрозмовників Politico, перша серія модифікацій вже проведена, проте поки що неясно, чи встигнуть США завершити всі необхідні роботи до кінця серпня.

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  • 28.07.2023 07:01
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