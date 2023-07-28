Саид Джавид открывает реабилитационный центр. Занимается здравоохранением в Харькове

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Саид Джавид открывает реабилитационный центр. Занимается здравоохранением в Харькове
Война стала тяжелым ударом для харьковчан, лишила многих из них дома и семьи. Жители города были вынуждены быстро уезжать, оставляя позади частичку собственной души, чтобы спасти жизнь и защитить детей.

В самом сложном положении оказались пожилые люди и больные. Некоторые из них остались наедине со своими проблемами без надежды на будущее под постоянными обстрелами. Именно таким людям стремится помочь депутат Харьковского городского совета Саид Джавид. Он помнит о людях, которые отдали за него свой голос не только в преддверии новых выборов. Каждый день депутат помогает одиноким, больным и пожилым людям, вкладывает в развитие системы здравоохранения Харькова собственные средства.

Не каждый обеспеченный человек способен делиться собственными средствами, сопереживать людям, которые находятся в затрудненных обстоятельствах, не могут найти деньги для лечения или проведения дорогостоящей операции, но Саид Джавид — счастливое исключение из правил. Сотни харьковчан обратились к Саиду, который является секретарем постоянно действующей комиссии Харьковского городского совета по вопросам социальной защиты и охраны здоровья, и написали заявления с просьбой решить разные вопросы. Все обращения были внимательно изучены депутатом и членами его команды, заявители получили необходимую помощь и поддержку, которая во многих случаях не ограничилась средствами из госбюджета.

Депутат регулярно помогает больным диабетом, пациентам с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сердца. Он закупает необходимые лекарства и постоянно расширяет их перечень. Харьковчане искренне благодарны за такое неподдельное внимание и заботу.

Открытие реабилитационного центра

Правильная реабилитация после получения травм, операций и серьезных заболеваний — гарантия восстановления здоровья. Поэтому так важно после выписки из больницы не останавливаться и продолжать работу, выполнять все предписания врачей, шаг за шагом восстанавливая функциональность поврежденных мышц, суставов, учиться жить по-новому.

О важности реабилитации знает депутат харьковского городского совета Саид Джавид, который получил медицинское образование. Несмотря на то, что сейчас Саид не занимается лечением харьковчан лично, он помогает лучшим врачам, выделят огромные средства на создание оптимальных условий для восстановления здоровья.

Открытый депутатом Джавидом Саидом реабилитационный центр оснащен современным медицинским оборудованием. Его эффективность отметили ведущие эксперты в сфере реабилитации и нуждающиеся, которые стали первыми пациентами центра.

Во время войны Джавид смог наладить тесное взаимодействие с волонтерами из стран Европы. Больные регулярно получают необходимые медикаменты и другие виды помощи. Также депутат активно помогает переселенцам, обеспечивает их предметами первой необходимости и продуктами.

Саид Джавид, как и все харьковчане, верит в ЗСУ, с нетерпением ждет Победы, после которой сможет воплощать новые социальные проекты и помогать жителям любимого города!

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  • 28.07.2023 16:35
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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