Вночі Москву атакували безпілотники. Відео

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Вночі Москву атакували безпілотники. Відео
Вночі 30 липня в Москві стався вибух на рівні 5-6 поверху в 50-поверховому будинку "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-сіті".

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Безпілотник прилетів до одного з офісів. Також пошкодження є на перших поверхах.

Усіх мешканців вежі евакуювали. У цьому ж будинку розміщено відразу 3 російські міністерства: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку.

Документацію Мінкомзв’язку РФ винесло з офісу вибуховою хвилею.

В Міноборони РФ повідомили, що вночі 30 липня Москву атакували трьома БпЛА: один із них нібито знищений в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – подавлено засобами РЕБ, вони впали на території «Москва-Сіті».

Крім того, ТАСС повідомляє про одного постраждалого внаслідок атаки дронів.


  • 11
  • 30.07.2023 07:10
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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