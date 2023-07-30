Вночі Москву атакували безпілотники. Відео

Вночі Москву атакували безпілотники. ВідеоЧитати цю новину російською мовою
Вночі 30 липня в Москві стався вибух на рівні 5-6 поверху в 50-поверховому будинку "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-сіті".
Про це повідомили російські Telegram-канали.
Безпілотник прилетів до одного з офісів. Також пошкодження є на перших поверхах.
Усіх мешканців вежі евакуювали. У цьому ж будинку розміщено відразу 3 російські міністерства: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку.
Документацію Мінкомзв’язку РФ винесло з офісу вибуховою хвилею.
В Міноборони РФ повідомили, що вночі 30 липня Москву атакували трьома БпЛА: один із них нібито знищений в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – подавлено засобами РЕБ, вони впали на території «Москва-Сіті».
Крім того, ТАСС повідомляє про одного постраждалого внаслідок атаки дронів.
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- 30.07.2023 07:10
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