Вночі Москву атакували безпілотники. Відео

Вночі 30 липня в Москві стався вибух на рівні 5-6 поверху в 50-поверховому будинку "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-сіті".

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Безпілотник прилетів до одного з офісів. Також пошкодження є на перших поверхах.

Усіх мешканців вежі евакуювали. У цьому ж будинку розміщено відразу 3 російські міністерства: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку.

Документацію Мінкомзв’язку РФ винесло з офісу вибуховою хвилею.

В Міноборони РФ повідомили, що вночі 30 липня Москву атакували трьома БпЛА: один із них нібито знищений в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – подавлено засобами РЕБ, вони впали на території «Москва-Сіті».

Крім того, ТАСС повідомляє про одного постраждалого внаслідок атаки дронів.

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