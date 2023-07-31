Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову

Росіяни вночі вдарили ракетами по ХарковуЧитати цю новину російською мовою
Вночі 31 липня росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300 з території Бєлгородської області.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко
«О 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Бєлгородської області», – зазначив він.
В Харкові було влучання по території Новобаварського району, у складські приміщеннях одного з комерційних підприємств.
На місці прильоту тілесні ушкодження отримав чоловік, він знаходився неподалік від епіцентру вибуху.
Також внаслідок влучання відбулася пожежа на площі 200 м кв.
Крім того, ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у селищі Великий Бурлук. Загиблих і травмованих нема.
- 83
- 31.07.2023 06:35
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: