Знову по вежі IQ у Москва-сіті: столицю РФ атакували безпілотники

Вночі 1 серпня безпілотники атакували Москву, один із них знову вдарив по хмарочосу в Москва-сіті.

Про це повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін.

«Кілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Порушено скління 150 кв. м.», – написав він у Telegram.

Перед цією заявою Собянина з Підмосков’я повідомляли про вибухи та проліт дронів.

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі два українські безпілотники були збиті в Підмосков’ї, а один — пригнічений засобами радіоелектронної боротьби. Цей пригнічений, як стверджує міністерство, засобами РЕБ безпілотник ударив по тій самій вежі IQ у Москва-сіті, що постраждала від удару дрону два дні тому.

Тим часом, як повідомляють російські агентства, через нову атаку дронів було припинено роботу московського аеропорту Внуково, розташованого на південний захід від російської столиці.