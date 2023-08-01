Резнікова можуть призначити послом у Великій Британії

Міністра оборони Олексія Резнікова після звільнення з посади можуть призначити послом України у Великій Британії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, в Офісі президента вже давно думають над зміною міністра оборони.

“Ще після яєць по 17 грн були активні намагання зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова. Натомість Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він дуже хотів перейти в Міністерство юстиції”, – написав Гончаренко.

Він додав, що після нещодавнього звільнення Вадима Пристайка з посади посла в Великій Британії в ОП вирішили відправити на його місце не професійного дипломата, а міністра.

“В ОП вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь”, – зазначив нардеп.