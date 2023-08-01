У міноборони РФ заявили про нібито візит Герасимова до Запорізької області

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У міноборони РФ заявили про нібито візит Герасимова до Запорізької області
Російське міноборони заявило, що начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов нібито побував на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У повідомленні міноборони сказано, що Герасимов перевірив передовий пункт управління угруповання військ на Запорізькому напрямку та заслухав доповідь командувача угрупуванням Романчука щодо «поточної обстановки, характеру дій противника та виконання російськими військами бойових завдань на Оріхівському тактичному напрямку».

Міноборони РФ також опублікувало хвилинне відео з Герасимовим, проте на ньому не зрозуміло, де саме російський генерал.

Скоріш за все, Герасимов десь й був, але точно не на передовій, як це зазвичай буває з “візитами” всіх російських військових високопосадовців.

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  • 01.08.2023 13:33
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