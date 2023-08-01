ООН засудила атаку дронів на Москву

Організація об'єднаних націй прокоментувала атаки дронів на Москву і заявила, що виступає проти будь-яких нападів на цивільні об'єкти.

Про це повідомляє ТАСС.

«У нас немає інформації з перших рук, але ми проти будь-яких атак на цивільні об’єкти, де б вони не відбувалися. Якщо це цивільні будинки в Москві, то ми виступаємо проти атак і хочемо, щоб вони припинилися», — заявив на брифінгу заступник офіційного представника генсекретаря ООН Фархан Хак.