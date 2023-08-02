Росіяни атакували Київ безпілотниками: пошкоджено нежитлові приміщення

Для атаки на Київ вночі противник застосував баражуючі боєприпаси типу «Shahed”. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків.

Про це повідомили в КМВА.

Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі – понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені.

Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня.