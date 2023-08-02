Онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у праці на росію, не позбавили ліцензії

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Онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у праці на росію, не позбавили ліцензії
1 серпня мало відбутися засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, де розглядалося б питання позбавлення ліцензій низки онлайн-казино, які активно працюють на теренах України.

1 серпня мало відбутися засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, де розглядалося б питання позбавлення ліцензій низки онлайн-казино, які активно працюють на теренах України. Серед них і одіозне онлайн-казино Pin-Up, яке вже давно підозрюють у роботі на ринку Росії.

Про це повідомлялося у релізі КРАІЛ у мережі Фейсбук.

Проте засідання не відбулося. Раптово стало зле одному з членів організації Євгену Яхнію. Його до КРАІЛ призначили останнім і таким чином Комісія нарешті отримала кворум. Члену комісії викликали «швидку», але ця подія завадила прийняти хоч якесь рішення щодо позбавлення ліцензії онлайн-казино.

Про останнього члена комісії за даними YouControl відомо, що раніше підприємець із такими даними мав власний ФОП, співпрацював із компаніями «Ікс Пей Груп» та банком «Преміум».

Чому онлайн-казино Pin-Up обросло скандалами

Офіційно ліцензію на азартні ігри під брендом Pin-Up отримала «Укр гейм технолоджі». Компанія з`явилася незадовго до відкриття грального бізнесу в Україні – 2021-го. Також з компанією пов`язана юрособа «ПІН-АП”t, якою володіла Марина Ільїна. Вона давала коментарі від імені Pin-Up.

Видання Ain стверджувало, що українка Ільїна переїхала до Москви, нібито її чоловік – росіянин Дмитро Пунін. Разом із ним вони організовували азартні ігри у РФ. Це твердження розслідувачі підтвердили фактом, що подружжю належить 50% Guruflow Team Ltd. Саме ця компанія володіла «Пін-Ап.ру».

У Росії Pin-Up почав працювати до того, як запустився в Україні. Тобто фактично компанія родом із РФ, проте згодом поширила свої франшизи в інших державах. Наразі російське казино належить зятю прем`єр-міністра РФ – Олександру Удодову.

Нині Pin-Up стверджує, що більше не має зв`язків із російським ринком. Нібито на території агресора справді працювала франшиза, але тепер її передали росіянам:  ще у квітні 2022-го російським Pin-Up замість Guruflow Team Ltd став володіти родич

прем`єра РФ Михайла Мішустіна, як пише РБК, він був чоловіком сестри Мішустіна.

ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор у коментарі журналістам заявив: «PIN-UP.UA є ліцензованою українською компанією, яка не має жодних взаємозв`язків із власниками франшизи в інших країнах, включаючи Росію.Відповідно співробітники українського офісу займалися та займаються підтримкою виключно українського продукту» .

Профільне видання Gaming Capital пояснює: від бізнесу в РФ пов`язані з українською частиною Pin-Up менеджери справді відмовилися. Але при цьому жодних заяв на російському ринку робити не стали. Крім того, є велике питання: як компанію могли продати зятю Мішустіна, який перебуває під санкціями.

Чи можуть зароблені в українських казино гроші потрапляти до РФ

Офіційно «Укр гейм технолоджі» володіє Ярослав Фоміцький. Він з 2016 по 2021 рік він очолював ТОВ «Фінекспресінвест», що належить Ігорю Фісуну – міноритарному акціонеру «Оксі Банк». Як пише НВ із посиланням на поінформовані джерела, саме «Оксі банк» казино використовували для схеми ухилення від податків.

У квітні 2022-го, після розслідувань про Марину Ільїну, «Пін-Ап» оформили на Богдана Шияна, а компанію перейменували на “Транітадевелопмент”.

Шиян зареєстрований у місті Лебедін Сумської області (населення менше ніж 30 тис. осіб). У Лебединському райсуді є кілька справ із згадкою повного тезки офіційного власника перейменованого Пін-Апу. Так місцевий постачальник струму судився з ним через борг по комуналці, крім того, його в суді звинувачували в порушенні громадського порядку. З ним також судився ПриватБанку через кредит на 11 875 грн. Тобто людина, яка нібито заробляє мільйони на казино, не мала грошей на те, щоб платити

за комуналку і повернути невеликий кредит.

Є ще один варіант – насправді власники казино не змінилися, а документи використовували підставну особу. І якщо Pin-Up справді приховує офіційних власників, залишається питання, чи не дістаються зароблені кошти Марині Ілліній та її чоловікові-росіянину, які ще нещодавно офіційно володіли і українським казино, і російською донькою-компанією.

Що буде з грошима учасників казино, якщо в нього відберуть ліцензію

Українці, які робили ставки на спорт у «Паріматчі», не змогли вивести свої кошти. Букмекерська контора заявила, що це сталося через санкції РНБО. Також у «Паріматчі» заявили, що оскаржуватимуть рішення РНБО в судовому порядку. Але люди так і залишилися без своїх грошей. Подібне може спіткати і гравців інших онлайн-казино, які зараз знаходяться за крок від санкцій. Тоді можна буде лише слухати заяви та обіцянки добитися справедливості через суд – але вивести гроші зі своїх рахунків це ніяк не допоможе. Подібне може спіткати і гравців казино Pin-Up.

Источник: Знай

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  • 02.08.2023 20:17

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