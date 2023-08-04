Тендерний аферист напав із сокирою на слідчого

Нападником, що кинувся із сокирою на правоохоронця під час обшуку, виявився директор компанії, що заробляє на державних тендерах сотні мільйонів гривень на рік.

Нападником, що кинувся із сокирою на правоохоронця під час обшуку, виявився директор компанії, що заробляє на державних тендерах сотні мільйонів гривень на рік.

Раніше, поліцейські повідомляли про інцидент в селі Гатне минулого тижня. Там працівники одного із правоохоронних органів проводили обшук вдома у 42-річного місцевого мешканця. Господар будинку намагався знищити речові докази під час слідчих дій, а потім наніс сокирою тілесні ушкодження співробітнику правоохоронного органу. Нападнику було оголошено про підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу, йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Нападником виявився Герлянд Костянтин Вікторович, директор ТОВ «Кінд інтерслух Київ». Ця компанія – відомий постачальник медичного обладнання для державних і комунальних лікарень в Україні. Загалом, компанія уже отримала від державних структур контрактів більш як на мільярді гривень. Обшук, під час якого у Герлянда не витримали нерви, відбувався у рамках кримінального провадження за результатами одного із таких тендерів.