Главные фавориты топ-5 лиг: кто станет чемпионами

Новый сезон в европейском футболе еще не начался, но букмекеры уже принимают долгосрочные ставки на победителей сильнейших чемпионатов.

Новый сезон в европейском футболе еще не начался, но букмекеры уже принимают долгосрочные ставки на победителей сильнейших чемпионатов. В такой момент коэффициенты еще достаточно высоки, поэтому можно сугубо из интереса поставить на своего фаворита, а если повезет, под конец сезона получить выигрыш.

Так как сезон еще не стартовал и даже точные расписания начальных туров утвердили не все лиги, на https://stavochka.com/ пока нет прогнозов на матчи. Однако уже вскоре они там появятся и можно будет свериться с экспертами, насколько их мнение относительно фаворитов соревнований совпадает с вашим.

В Бундеслиге – все по классике, а в Серии А ожидается интрига

Уже традиционно никто не ждет какой-то чемпионской интриги от Бундеслиги. В чемпионате Германии безоговорочным фаворитом является Бавария, которая выиграла 11 последних сезонов. Поставить на очередной ее успех можно с коэффициентом около 1,2. Шансы Боруссии Дортмунд, ближайшего конкурента, оцениваются множителем 8 и выше, а Лейпцига – около 15.

Недалеко от Германии ушла и Франция. Победа ПСЖ в Лиге 1 оценивается множителем порядка 1,25. На Марсель, Монако и Ланс букмекеры дают коэффициенты больше 10, а на всех остальных – еще больше. Например, вероятность успеха Меца, Лорьяна, Бреса и Гавра оценена множителями около 500.

Не ожидают букмекеры сюрпризов и от АПЛ. Манчестер Сити, который взял чемпионство в концовке минувшего сезона, тем самым удивив даже некоторых экспертов Ставочка, – явный фаворит грядущего сезона. Коэффициенты на него – около 1,5–2. Шансы Арсенала оценивают множителем 8, а Манчестер Юнайтед и Ливерпуля – 9.

В Испании фаворита традиционно два. И на Реал, и на Барселону сегодня можно поставить с коэффициентом около 2. Шансы Реала оцениваются чуть выше, так как команда проводит перестройку, в то время как Барса до сих пор не избавилась от финансовых проблем. Их ближайшим конкурентом считается Атлетико, коэффициент на победу которого – около 9.

Когда начнется сезон: даты старта топ-лиг

До начала нового футбольного сезона в топ-лигах осталось немного. 5 сильнейших европейских чемпионатов назвали даты старта:

Лига 1 и АПЛ – 11 августа;

Ла Лига – 13 августа;

Бундеслига – 18 августа;

Серия А – 20 августа.

Известно, что открывать сезон в Англии будет игра Бернли против Манчестер Сити. В Германии Бавария отправится в гости к Вердеру. А вот информации о том, какие матчи ознаменуют открытие нового сезона в других топ-чемпионатах, пока нет. Точное расписание должно появиться уже в ближайшее время, после согласования календаря с трансляторами.