Лучшие рецепты коктейлей с шампанским

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Лучшие рецепты коктейлей с шампанским
Шампанское можно употреблять не только в чистом виде. Напиток — один из ингредиентов легких освежающих коктейлей, рецептами которых мы с вами поделимся.

Общие советы

Готовя коктейль, помните:

  • Вместительность бокалов, которые будут использованы, должна превышать суммарный объем компонентов на 20–30 %.

  • Так как игристое сильно пенится, коктейль нельзя встряхивать. Когда необходимо перемешать, используется ложка. Делать это надо медленно.

От качества шампанского зависит вкус полученного напитка. Не стоит покупать самые дешевые виды игристого.

Мартини Рояль

Во вкусе освежающего слабоалкогольного коктейля чувствуется гармония сочетания игристого и мартини. Для его приготовления надо взять по 75 мл белого вермута и шампанского (можно купить Багратиони). Понадобятся также четвертинка среднего лимона и один грамм мяты. Предварительно заморозьте воду, чтобы у вас вышло 160 гр. льда в кубиках.

Готовится Мартини рояль следующим образом:

Бокал наполняется льдом. К нему добавляются шампанское и мартини, сок лимона. Размешав ингредиенты ложкой, коктейль следует украсить мятой и долькой лимона.

Те, кто предпочитает яркие напитки, вместо белого вермута можно взять красный, а сок лимона заменить вишневым.

Шампань айс

Коктейль можно назвать также сладким алкогольным блюдом. В его состав, кроме сухого игристого или брют (50 мл), входят 100 гр. мороженого, 50 гр. клубники и 2–3 листика мяты.

Клубника нарезается крупными кусочками, а мята — помельче. После этого они, вместе с мороженым, отправляются в бокал и смешиваются. В сосуд наливается шампанское.

Подается напиток на десерт с трубочкой. Оставшуюся ягоду можно съесть, используя ложку.

Северное сияние

Так как смешивание напитков чаще всего происходит в новогоднюю ночь, коктейль получил свое второе название — «Новогодний». Чтобы сильно не опьянеть, надо использовать качественные составляющие и придерживаться пропорций.

В состав напитка входят по 50 мл лимонного сока с водкой, 1 ст. л сахара, 100 мл сладкого или полусладкого шампанского, лед в кубиках.

В шейкере смешиваются лимонный сок, сахар и водка, после чего все переливается в наполненный льдом бокал. Добавив шампанское, все следует тщательно перемешать.

Беллини

Предлагаем вниманию также рецепт напитка от известного венецианского бармена Джузеппе Киприани. В свое время коктейль был высоко оценен Орсоном Уэллсом, Эрнестом Хемингуэем, Синклером Льюисом и другими представителями мировой богемы.

Напиток был назван именем итальянского художника не зря. Причина — создаваемые им уникальные розовые оттенки.

Для коктейля надо приготовить один большой персик, чайную ложку сахара, 100 мл шампанского. Игристое вино просекко можно купить в магазине важных штук Маудау.

Очищенный от кожуры персик вместе с сахаром измельчается в блендере. 50 мл полученного пюре добавляется в бокал, после чего туда же вливается охлажденное шампанское. Украсить напиток можно персиком или другим фруктом.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 04.08.2023 18:54

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