Спецназ ГУР знищив російський підрозділ на лівобережжі в Херсонщині

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Спецназ ГУР знищив російський підрозділ на лівобережжі в Херсонщині
Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини.

Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону «Шаман», просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

“Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських “ракетних військ спеціального призначення”, – сказано в повідомленні.

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  • 07.08.2023 11:00
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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