Україна повернула з російського полону ще 22 захисника

З полону повернули ще 22 українських воїнів збройних сил, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

«Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки», – написав він.

Також Єрмак повідомив, що усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

За його словами, потрібно виконати задачу президента та повернути всіх наших людей.

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