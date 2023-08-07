Україна повернула з російського полону ще 22 захисника

Україна повернула з російського полону ще 22 захисникаЧитати цю новину російською мовою
З полону повернули ще 22 українських воїнів збройних сил, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
«Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки», – написав він.
Також Єрмак повідомив, що усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.
За його словами, потрібно виконати задачу президента та повернути всіх наших людей.
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- 07.08.2023 12:21
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