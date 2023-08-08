Росія намагається пом’якшити наслідки ударів по мостам

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Росія намагається пом’якшити наслідки ударів по мостам
Російські війська та окупаційні адміністрації продовжують намагатися пом'якшити наслідки українських ударів по логістичним вузлам уздовж ключових російських наземних ліній постачання, які з'єднують Крим із окупованою Херсонською областю.

Про це написали у черговому зведенні аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Прессекретар Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські удари по Чонгарському та Генічеському мостам були спрямовані саме на те, щоб порушити російські плани та стратегії, а також обмежити можливості російських військ щодо доставки вантажів та особового складу на фронт.

За її словами, тепер російські війська мають спрямовувати вантажі та особовий склад через Армянськ, який знаходиться безпосередньо на кордоні Херсонської області та Криму та всього за 80 км від лінії фронту, що також ускладнює логістику.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що росіянам довелося змінити логістичні маршрути між Херсоном та Кримом у зв’язку з пошкодженням Чонгарського мосту, зокрема призупинити автобусне сполучення між Сімферополем та Генічеськом.

Російські провладні блогери не коментували наслідків ударів 7 серпня, що підтверджує попередню оцінку ISW про те, що російські офіційні особи могли дати їм відповідну вказівку, щоб не створювати паніку в інформаційному просторі, зазначають експерти.

  • 90
  • 08.08.2023 07:12
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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