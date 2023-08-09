Москву вночі атакували безпілотники

Вночі 9 серпня російські сили ППО нібито збили на околицях Москви два безпілотники.

Про це повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін.

«Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один – у районі Домодєдове, другий – у районі Мінського шосе», – зазначив він.

За словами мера Москви, наразі немає інформації про постраждалих внаслідок падіння уламків, на місці працюють екстрені служби.

Російський Telegram-канал «Shot» опублікував відео моменту знищення одного з безпілотників у районі Мінського шосе під Москвою.

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