Російські губернатори заявили про атаки безпілотників

За останню добу невідомі безпілотники були помічені та нібито збиті у Калузькій та Бєлгородській областях.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша написав у своєму телеграм-каналі, що сьогодні вночі у Дзержинському районі регіону засоби ППО збили безпілотник.

Він запевняє, що наслідків для людей та інфраструктури немає.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що минулої доби одного безпілотника було збито на підльоті до Бєлгорода, з ще одного БПЛА в селі Журавлівка Бєлгородського району було скинуто одну гранату, в Краснояружському районі на околиці села Демидівка — «невстановлений вибуховий пристрій».

Шебекінський міський округ обстріляли з артилерійських та мінометних снарядів.

Гладков запевняє, що «в жодному з населених пунктів округу потерпілих та руйнувань немає».