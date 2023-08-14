Три хвилі “шахедів” й “Калібрів”: вночі росіяни атакували Одесу

Три хвилі “шахедів” й “Калібрів”: вночі росіяни атакували ОдесуЧитати цю новину російською мовою
Вночі 14 серпня росіяни тричі атакували Одесу, ППО збила 15 ударних БПЛА і 8 ракет типу "Калібр", уламки пошкодили супермаркет і гуртожиток, попередньо постраждали три людини.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
«Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу «Калібр». Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті», – сказано в повідомленні.
Також там додали, що внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет.
Також вибуховою хвилею понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі.
Зазначається, що на двох об’єктах спалахнув вогонь, над ліквідацією якого працюють пожежники.
- 83
- 14.08.2023 06:46
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: