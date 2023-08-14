Три хвилі “шахедів” й “Калібрів”: вночі росіяни атакували Одесу

Вночі 14 серпня росіяни тричі атакували Одесу, ППО збила 15 ударних БПЛА і 8 ракет типу "Калібр", уламки пошкодили супермаркет і гуртожиток, попередньо постраждали три людини.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

«Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу «Калібр». Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті», – сказано в повідомленні.

Також там додали, що внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет.

Також вибуховою хвилею понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі.

Зазначається, що на двох об’єктах спалахнув вогонь, над ліквідацією якого працюють пожежники.