У розвідці розповіли чого чекати від РФ на День Незалежності України

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У розвідці розповіли чого чекати від РФ на День Незалежності України
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький вважає, що на День Незалежності України – 24 серпня - РФ може вдатись до чергового акту ракетного тероризму.

Про це він розповів у інтерв’ю OBOZREVATEL.

Однак це може трапитись на день раніше, або й на день пізніше. Також може тривати кілька днів у кілька хвиль.

«Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців. У цій ситуації рекомендації залишаються ті самі, які діють весь час повномасштабної війни: чуєш тривогу – йди до укриття. Але мушу сказати також, що День Незалежності України – це наше найголовніше державне свято. За неї боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває сьогодні. Це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу», – прокоментував він.

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  • 14.08.2023 13:46
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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