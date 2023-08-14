Як правильно реєструвати рахунок в ліцензованих казино України

Як правильно реєструвати рахунок в ліцензованих казино УкраїниЧитати цю новину російською мовою
Ліцензовані казино України працюють у правовому форматі, вимагаючи від гравців виконання основних правил під час реєстрації облікового запису.
Ліцензовані казино України працюють у правовому форматі, вимагаючи від гравців виконання основних правил під час реєстрації облікового запису. Як правильно створити особистий кабінет на сайті або у мобільних версіях казино, розповість цей матеріал.
Реєстрація в казино з ліцензією
Відкривши актуальний реєстр комісії КРАІЛ, можна побачити перелік онлайн казино від ukrfootball.ua, які володіють національною ліцензією. Компанії, які потрапили у даний список, виконали всі умови по ліцензуванню, та отримали відповідні сертифікати, які підтверджують їх законний статус.
У всіх казино України встановлені єдині вимоги для гравців, які хочуть зареєструвати обліковий запис та приступити до відповідальної гри.
Такі користувачі мають виконати наступні вимоги:
- Пройти реєстрацію з підтвердженням пошти і мобільного номеру.
- Заповнити анкету з персональними даними.
- Підтвердити повноліття.
- Пройти процедуру верифікації.
Процес реєстрації в казино України розпочинається з входу у меню створення облікового запису. Для цього можна використовувати як стаціонарний сайт, так і мобільну версію казино.
В реєстраційній анкеті користувач заповнює такі поля:
- Електронна пошта;
- Мобільний номер;
- Пароль.
Вказаний E-mail необхідно підтвердити переходом за посиланням, який надійде у листі. Для верифікації телефону використовується пароль, який приходить на вказаний номер.
Верифікація в казино України
Верифікація в казино України – це обов’язкова умова, яку мають виконати усі користувачі. Без підтвердження персональних даних у клієнта закладу не буде можливості виконувати фінансові операції і, відповідно, грати на реальні гроші.
Отримати ідентифікований статус можливо двома методами:
- Завантажити знімки документів у особистому кабінеті після реєстрації.
- Надати доступ до персональних даних у мобільному застосунку любого українського банка.
Зазначимо, що перший варіант перевірки даних триває 1 – 2 доби. Якщо верифікувати дані через мобільний застосунок банку, процедура займає не більше 15 хвилин.
Підводячи висновки зазначимо, що гравці, які не хочуть реєструватись в казино України, можуть користуватись тренувальним режимом. Ця опція дозволяє тестувати будь яку ігрову продукцію закладу з використанням віртуальних коштів.
Источник: Власти.нет
- 0
- 14.08.2023 15:18
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: