Як правильно реєструвати рахунок в ліцензованих казино України

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Як правильно реєструвати рахунок в ліцензованих казино України
Ліцензовані казино України працюють у правовому форматі, вимагаючи від гравців виконання основних правил під час реєстрації облікового запису.

Ліцензовані казино України працюють у правовому форматі, вимагаючи від гравців виконання основних правил під час реєстрації облікового запису. Як правильно створити особистий кабінет на сайті або у мобільних версіях казино, розповість цей матеріал.

Реєстрація в казино з ліцензією

Відкривши актуальний реєстр комісії КРАІЛ, можна побачити перелік онлайн казино від ukrfootball.ua, які володіють національною ліцензією. Компанії, які потрапили у даний список, виконали всі умови по ліцензуванню, та отримали відповідні сертифікати, які підтверджують їх законний статус.

У всіх казино України встановлені єдині вимоги для гравців, які хочуть зареєструвати обліковий запис та приступити до відповідальної гри.

Такі користувачі мають виконати наступні вимоги:

  • Пройти реєстрацію з підтвердженням пошти і мобільного номеру.
  • Заповнити анкету з персональними даними.
  • Підтвердити повноліття.
  • Пройти процедуру верифікації.

Процес реєстрації в казино України розпочинається з входу у меню створення облікового запису. Для цього можна використовувати як стаціонарний сайт, так і мобільну версію казино.

В реєстраційній анкеті користувач заповнює такі поля:

  • Електронна пошта;
  • Мобільний номер;
  • Пароль.

Вказаний E-mail необхідно підтвердити переходом за посиланням, який надійде у листі. Для верифікації телефону використовується пароль, який приходить на вказаний номер.

Верифікація в казино України

Верифікація в казино України – це обов’язкова умова, яку мають виконати усі користувачі. Без підтвердження персональних даних у клієнта закладу не буде можливості виконувати фінансові операції і, відповідно, грати на реальні гроші.

Отримати ідентифікований статус можливо двома методами:

  1. Завантажити знімки документів у особистому кабінеті після реєстрації.
  2. Надати доступ до персональних даних у мобільному застосунку любого українського банка.

Зазначимо, що перший варіант перевірки даних триває 1 – 2 доби. Якщо верифікувати дані через мобільний застосунок банку, процедура займає не більше 15 хвилин.

Підводячи висновки зазначимо, що гравці, які не хочуть реєструватись в казино України, можуть користуватись тренувальним режимом. Ця опція дозволяє тестувати будь яку ігрову продукцію закладу з використанням віртуальних коштів.

Источник: Власти.нет

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  • 14.08.2023 15:18

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