Боротьба триває: у Києві ліквідовані нові підпільні казино

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Боротьба триває: у Києві ліквідовані нові підпільні казино
Підпільні гральні заклади продовжують функціонувати на території України не дивлячись на те, що зараз прихильник азартних розваг можуть користуватись послугами казино, які мають ліцензований статус.

Підпільні гральні заклади продовжують функціонувати на території України не дивлячись на те, що зараз прихильник азартних розваг можуть користуватись послугами казино, які мають ліцензований статус.

Мінус чотири підпільні казино у столиці

Офіційна прес-служба Бюро економічної безпеки України відзвітувала про чергові накриття підпільних гральних закладів, які продовжують працювати на фоні ліцензованих онлайн казино. На цей раз співробітники БЕБ виявили та знешкодили роботу чотирьох тіньових казино у Києві.

Підпільні заклади незаконно працювали у приміщеннях, які знаходились у трьох районах української столиці – Святошинський, Соломінський і Шевченківський. За результатами оперативних дій правоохоронці вилучили близько 120 одиниць комп’ютерної техніки, через яку підпільні заклади надавали нелегальні послуги відвідувачам. Також у підозрюваних було вилучено близько 1,5 мільйона гривень.

У офіційній заяві БЕБ зазначено, що організатори незаконних ігрових закладів добре скривали свою діяльність. Для цього використовувалась охорона та сучасні системи відеоспостереження.

Які казино працюють у ліцензованому форматі?

З моменту початку регулювання азартного бізнесу ліцензовані казино України поділились на дві категорії. Перша може надавати послуги у наземних закладах у готелях (три – п’ять зірок) відвідувачам віком від 21-го року.

Друга частина – це онлайн казино, які працюють у віртуальному форматі. Такі компанії володіють власними сайтами та мобільними застосунками, у яких гравці створюють обліковий запис, поповнюють рахунок та розважаються, використовуючи комп’ютер, ноутбук, смартфон або планшет.

При цьому українські терени інтернету заповненні сайтами зарубіжних компаній, які не володіють сертифікатами КРАІЛ. З такими веб-ресурсами ведеться активно боротьба. Зокрема, вони постійно поповнюють чорні списки провайдерів, які їх блокують через відсутність ліцензії.

Незаконні ігрові площадки заманають гравців без досвіду щедрими пропозиціями. При цьому користувачі масово жаліються на неправомірне зняття коштів і блокування рахунків з великими сумами. Подібні дії не виконують сертифіковані казино, які працюють з дотриманням правил чесної та відповідальної гри.

Источник: Власти.нет

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  • 14.08.2023 15:19

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