Росія завдала масованого удару по Україні: є влучання у Дніпрі, Луцьку, Львові

Наслідки ракетного удару у Львові

Росія вночі 15 серпня завдала масованого ракетного удару по Україні, влучання зафіксовано в Дніпрі, Луцьку, Львові

У Дніпрі ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждала людина, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Львові постраждали приватні помешкання. Є влучення в житлові будинки. На верхніх поверхах – пожежа. Всі служби на місці, повідомив мер міста Андрій Садовий. Також він додав, що “є багато збитих ракет”.

У Луцьку «приліт» в одне із підприємств промисловості. Наразі відомо про двох потерпілих. На місці працюють усі відповідні служби, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.